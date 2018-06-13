Çiftçi seçim çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 24 Haziran seçim çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezi ve ilçelerde sivil toplum kuruluşları, esnaf grupları, iş adamları ve her kesimden vatandaşla bir araya geldi. Güne ilk olarak esnaf ziyaretleri ile başlayan Çiftçi, akşam saatlerinde ise Eyyübiye ilçesine bağlı Yeni Mahallesinde düzenlenen halk buluşmasına katıldı, ardından milletvekili adayı İbrahim Toru’nun seçim bürosunu ziyaret etti.

Çiftçi temaslarında "Bu önemli süreçte halkımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. 24 Haziranla birlikte Türkiye’mizin önü açılacak ve istikrar katlanarak sürecektir" diye konuştu.