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26 Haziran 2017 15:40

Çiftçi, STK’ların bayramlaşma törenine katıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, STK’ların bayramlaşma törenine katılarak bayramlarını tebrik etti.

Çiftçi, STK’ların bayramlaşma törenine katıldı

26 Haziran 2017 15:40


Şanlıurfa’da Ramazan Bayramlaşması 2. gününde düzenlenen programlarla devam etti. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Şanlıurfa Ziraat Odası, Şanlıurfa Ticaret Borsası, Şanlıurfa Barosu ve Şanlıurfa Muhtarlar Derneğinin bayramlaşma programına katılan Çiftçi, hep birlikte nice huzurlu bayramlar geçirmeyi temenni etti.


Bayramlaşma programlarına katılarak esnaf ve STK temsilcileriyle bayramlaşan Çiftçi, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak esnaf grupların, meslek temsilcilerin, STK temsilcilerin bayramlaşmalarını yaptık. Arkadaşlarımızla birlikte bayramlaşmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa ortak paydamız. Bir birimizi seviyoruz. Şanlıurfalılar bir birine değer ve kıymet verecek. Şanlıurfa yolunu yürüyecek. Söz konusu Şanlıurfa’ysa hepimiz varız" diyerek hep birlikte Şanlıurfa’nın yoluna devam edeceğini belirtti.




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