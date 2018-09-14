Çocuklar tarihi yerleri gezdi

Ceylanpınar'da 100 çocuk için kültürel gezi düzenledi.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Ceylanpınar Belediyesi tarafından yürütülen ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen "Spor Varsa Sorun Yok" SODES Projesi kapsamında çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler devam ediyor. Etkinlikler kapsamında çocuklara başta Göbeklitepe olmak üzere tarihi yerler gezdirildi. Tarihi yerlere düzenlene geziye 100 çocuk katıldı. Proje kapsamında çocuklar, Göbeklitepe, Balıklıgöl, Eyüp Peygamber Sabır Makamı gibi tarihi alanları yerinde gören çocuklar, tarihi bilgileri yerinde öğrenme fırsatına sahip oldu. Ceylanpınar Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Nurullah Kösen, amaçlarının çocuklara milli tarih şuurunu aşılamak olduğuna dikkat çekti. Kösen, "Ceylanpınar Belediye ve Şanlıurfa Valiliği tarafından yürütülen SODES Spor Varsa Sorun Yok Projesi'nin sonuna yaklaşmaktayız. Bu kapsamında 100 tane çocuğumuza tarihi yerler gezisi düzenliyoruz. Çocuklarımıza tarih bilinci kazandırmak ve ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz gezide çocuklarımız hem eğlendiler, hem de ilimizin tarihini öğrenme fırsatı elde ettiler. Bu tür gezilerimizi, il içinde il dışında ve yurt dışında devam ettirmek, çocuklarımıza ülkemizin tarihini ve doğal güzelliklerini yerinde göstererek tarih ve coğrafya bilgisi kazandırmak istiyoruz" dedi.