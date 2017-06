Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Atilla’ya övgü

Sözlerine Ceylanpınar Belediye Başkanına övgüyle başlayan Erdoğan, "Menderes Kardeşimizle birlikte Ceylanpınar’da yeni bir dönem başladı" dedi.

Her zaman Ceylanpınarlıların yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, Menderes Atilla ile Ceylanpınar’ın çehresinin değiştiğinin altını çizdi. Artık alt yapısı ve üst yapısıyla Ceylanpınarın bir başka güzel olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ceylanpınar daha da güzel olacak. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette ulaşımda inşallah Ceylanpınar bu güne kadar görmediklerini görecek. Buraya gelirken asfaltlanan yolları gördüm. Geçmişte böyle şeyler var mıydı? Yoktu. Şuradaki granit yollar var mıydı? Yoktu" şeklinde konuştu.

Geçmişte halkın toza, çamura, hendeğe, çukura mahkum ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Geçmişteki zihniyet her yerde olduğu gibi benim vatandaşlarımı hendeklere mahkum etti. Çukurlara mahkum etti. Çünkü insan muamelesi yapmadılar. Artık devran değişti. Ceylanpınar daha da güzel olacak. Ara sokaklara kadar her yer imar planlarına kadar her yer Ceylanpınar’da daha güzel olacak. Şunu çok iyi biliniz. Biz her zaman sizin yanınızdayız" diye konuştu.