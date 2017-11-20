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20 Kasım 2017 18:07

Demirkol, çocuklara kitap dağıttı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla GAP İlkokulunda öğrencilerle buluşarak, içinde bilmece ve bulmaca, akıl ve zeka oyunlarının yer aldığı kitap dağıttı.

Demirkol, çocuklara kitap dağıttı

20 Kasım 2017 18:07


Fevzi Demirkol, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla GAP İlkokulunda, öğrencilerle bir araya geldi. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ve Okul Müdürü Ömer Fırat tarafından karşılanan Başkan Demirkol, okul konferans salonunda öğrencilere seslendi. Dünya Çocuk Hakları Gününün öneminde bahseden Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak gençler için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Geleceğin teminatı olan çocukların eğitimi için her türlü çalışmayı yaptıklarının altını çizen Başkan Demirkol, “Çocuklarımızın ailesiyle birlikte mutlu bir hayat sürmesini istiyoruz. Hayatınız boyunca mutlu olun ama sizler ailenizin umudusunuz. Annelerinizin, babalarınızın sözlerini dinleyin” dedi.


İlkokul öğrencilerinin tamamına teknoloji bağımlılığını önleyecek kitaplar dağıttıklarını vurgulayan Başkan Demirkol, “Haliliye’de okuyan ilkokul çocuklarının tamamına içinde bilmece ve bulmaca olan kitaplar dağıtıyoruz. Sizler de, kitapla tanışacaksınız ve telefonlarla oynamayacaksınız. Daha ileriki yaşlardaki gençlerimize yine aynı şekilde her öğrenciye birer kitap veriyoruz. Şimdi bu kitapları dağıtacağız ve inşallah okulunuzun bahçesini düzenleyeceğiz” diye konuştu.


Başkan Fevzi Demirkol, konuşmalarının ardından öğrencilere içerisinde bulmaca akıl ve zeka oyunlarının bulunduğu kitap dağıttı. Başkan Demirkol, konferans salonundaki kitap dağıtımının ardından sınıfları da ziyaret ederek, öğrencilere Dünya Çocuk Hakları Günüyle ilgili konuştu.


Başkan Demirkol, sınıftaki öğrencilere Akıl ve Zeka Oyunları Kitabı dağıttıktan sonra okuldan ayrıldı.




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