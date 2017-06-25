Demirkol kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu

Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yarımsu kırsal Mahallesindeki Şeyh Hattap Türbesinde ve bölge mezarlığında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Mezarlık çevresindeki ihata duvarının ve abdesthanenin yapıldığı çalışmalar kapsamında, türbe çevresinde de tamamlanmak üzere olan bakım onarım çalışmalarını denetleyen Demirkol, çalışmaların sona yaklaştığını ifade etti.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak asli vazifemiz olan belediyecilik hizmetlerinin yanında, vatandaşlarımızın sağlıklı şartlarda ibadetini yerine getirmesi ve sağlıklı şartlarda okuluna gidip, sağlıklı şartlarda yaşaması için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmaktayız. Bu çalışmalarımız çeşitlilik arz etmektedir. İbadethanelerimizin tümünde, vatandaşlarımızın ibadetlerini en sağlıklı ortamda yapması için halı yıkama çalışmalarımız baştan belli devam etmektedir. İbadethanelerimizin yine temizlikle, halı, klima gibi ihtiyaçlarını zaten geçmişten beri temin ediyoruz. Şuanda da, vatandaşlarımızın cenazesi olduğunda cenazesini getirdikleri ve bölgemizde türbe olarak bilinen yerlerde çalışmalarımız devam ediyor. Yarımsu Mahallemizdeki, Şeyh Hattap Türbesindeki çalışmalarımızı yerinde incelemiş bulunuyoruz. Sona yaklaşmıştır. Burada, bölgede daha önceden vefat etmiş kişilerin cenazeleri buradadır. Bayram dönemlerde ve diğer günlerde büyüklerinin kabrini ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız için en sağlıklı şekilde ibadetlerini yapmaları için gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Bu türbede, Haliliye Belediyesi olarak ihata duvarını ve türbe içerisinde yenileme çalışmaları yaptık” dedi.

Havşanlı’da incelemelerde bulundu

Fevzi Demirkol, Yarımsu’daki incelemelerinin ardından Havşanlı kırsal Mahallesine geçti. Burada Mahalle Muhtarı Mahmut Aynıberk tarafından karşılanan Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesinin de destek verdiği taziye evinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Demirkol, “Çalışmalarımızla sahadayız. Ziyaretlerimizle sahadayız. Havşanlı Muhtarımız Sayın Mahmut Aynıberk bizi muhabbetle karşıladı. Yapmış olduğumuz hizmetlerin devamı gelecektir” diye konuştu.

Demirkol, açıklamasının ardından mahalleden ayrıldı.