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26 Mayıs 2018 17:45

Demirkol sahur vaktinde vatandaşlarla bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, sahur vaktinde Bahçelievler bölgesinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, Mehmet Akif İnan ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki hasta yakınlarıyla sahur yaptı.

Demirkol sahur vaktinde vatandaşlarla bir araya geldi

26 Mayıs 2018 17:45


sahur vaktinde Bahçelievler bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü. İşyerlerini ziyaret ettiği esnaf ile görüştüğü vatandaşların taleplerini dinleyen Demirkol, gelen iletilerin çözümü için de ilgili müdürlüklere talimat verdi. Demirkol, görüştüğü vatandaşları Haliliye Belediyesinin bu yıl 5’inci kez kurduğu Ramazan Sofralarına davet etti.


Hasta yakınlarıyla sahur yaptı


Demirkol, Bahçelievler’deki temaslarının ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçerek, hasta yakınlarıyla görüştü. Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sofrasında hasta yakınlarıyla birlikte sahur yaptıktan sonra hastaneden ayrıldı.




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