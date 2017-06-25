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25 Haziran 2017 11:31

Demirkol vatandaşlarla bayramlaştı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Demirkol vatandaşlarla bayramlaştı

25 Haziran 2017 11:31


Demirkol, sabah saatlerinde Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Cami’sinde namaz kıldı. Namaz sonrası cami avlusunda vatandaşlar bayramlaşan Demirkol, birlik, beraberlik mesajları verdi.


Bayramın, İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Başkan Demirkol, “Ramazan rahmet, bereket ayıdır. Orucumuzu eda ettik ve bugün bayrama kavuştuk. Şanlıurfa, barışın, huzurun, kardeşliğin başkenti. Bugün Dergah’ta, Bayram Namazını eda ettik. Bayramı yaşamamız ve yaşatmamız temennisiyle, tüm halkımızın bayramını tebrik ediyorum. Bayramlarının iki cihanda devamını diliyorum. İslam coğrafyasında akan bu kanın son bulmasını, barışın, huzurun, kardeşliğin hakim olmasını Cenab-ı Hakk’tan temenni ve niyaz ediyorum” dedi.


4’üncü kez bu sofra kuruldu


Haliliye Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla 4’üncü kez Rabia Meydanında kurulan sofralarda, vatandaşlarla üzlemeli pilav ve zerde ikramında bulunuldu. Sofralara gelen vatandaşlara, görevliler tarafından yemekleri dağıtıldı. Rabia Meydanında yemek dağıtımına katılan Başkan Demirkol, burada da vatandaş ve görevlilerle bayramlaştı.


Rabia Meydanındaki yemek ikramına Başkan Demirkol’un yanı sıra, Vali Güngör Azim Tuna, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ile AK Parti il başkan yardımcıları, Belediye Başkan Yardımcısı Haci Kanduza katıldı.




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