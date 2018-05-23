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23 Mayıs 2018 11:48

Devamsızlık yapmayan öğrencilere çeyrek altın

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 2017-2018 eğitim öğretim yılı boyunca devamsızlık yapmayan beş öğrenci çeyrek altınla ödüllendirildi.

Devamsızlık yapmayan öğrencilere çeyrek altın

23 Mayıs 2018 11:48


Siverek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi idaresi tarafından öğrencileri okula teşvik amacıyla başlatılan çalışma sonucu, öğrencilerin devamsızlıklarında geçen yıla göre yüzde 40 oranında azalma görüldü. Sene başında okul idaresi tarafından alınan karar sonucu hiç devamsızlık yapmayan öğrenciler ödüllendirildi.


Okul Müdürü Mehmet Ali Baturalp, "Biz bu amaçla çeyrek altın ödülünü ortaya koyarak öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmayı, okula devam oranlarını artırıp devamsızlık oranlarını azaltmayı hedefledik ve buna da amaçladığımız sayıya ulaştık. Sonuç olarak, bu proje ile devamsızlık yapan öğrencilerimizin de büyük bir çoğunluğunun devamsızlıkta çift haneli rakamlara ulaşmadığını gördük. Oysaki bir önceki eğitim öğretim yılında devamsızlık yapan öğrencilerimizin yüzde 88 çift haneli rakamlarda devamsızlık yapmıştı. Bu eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin yüzde 48 çift haneli rakamlarda devamsızlık yapmıştır. Bu da projemizde bizi sevindiren diğer bir sonuç olmuştur” dedi


Ödül alan öğrenciler, okul idaresine teşekkür ederek, bu projenin tüm okullarda uygulanmasını istedi




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