Dicle Elektrik yatırımlarını 3K projesiyle geliştirecek

Çalıştayda konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, müşterilerine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için sahada ileri teknoloji kullandıklarını, işleyişin takibi için de ‘3K’ projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen ‘Yeni Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Çalıştayı’na Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Murat Karagüzel, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas ve İl Müdürleri ile bir grup Dicle Elektrik yöneticisi katıldı. Genel Müdür Murat Karagüzel, çalıştayın açılış konuşmasında Dicle Elektrik’te yeni uygulanmaya başlanan 3K Projesi hakkında bilgiler verdi.

Yeşil alanlar oluşturulacak

Projeye adını veren 3K ifadesi, ‘Kayıpsız’, ‘Kesintisiz’, ‘Kaliteli’ elektrik kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. 3K Projesi ile ‘Örnek Köy’ uygulamasında olduğu gibi, belirlenen alanlarda yeraltı şebekeleri döşenmesi, akıllı pano yatırımları, aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi, arızalara anında müdahale edilebilmesi için uzaktan sayaç okuma sistemlerinin kurulması ve enerji kayıplarının minimize edilerek arıza oranlarının düşürülmesi yoluyla enerji kalitesinin artırılarak müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkartılması hedefleniyor. Proje kapsamına 900 civarında trafo bölgesi ve yaklaşık 200 bin abone dahil edilirken, ilerleyen aşamada Dicle Elektrik Dağıtım hizmet bölgesinin tümü projeye dahil olacak.

"Dicle Elektrik bir teknoloji şirketidir"

Dağıtım şirketi olarak görevlerinin abonelerine ‘Kayıpsız, Kesintisiz ve Kaliteli’ elektrik enerjisi sunmak olduğunu kaydeden Karagüzel, özelleştirme sonrasında teknolojik yatırımlara ağırlık verdiklerini söyledi. Karagüzel, “Teknolojik yatırımlar yapan ve bu doğrultuda hizmet sunan bir dağıtım şirketi olma yolunda çok büyük bir iddiamız var. Bu yönde büyük yatırımlar yaparak önemli bir mesafe aldık. Artık, biz bir teknoloji şirketiyiz diyebiliyoruz. Bu teknoloji ile kayıp kaçağı sahada çok rahat takip edebiliyoruz, sayaçları uzaktan okuyabiliyoruz, uzaktan denetleyebiliyoruz. Bu sayede dağıtım sistemimizi daha kolay bir şekilde ölçebiliyoruz. Kurduğumuz ölçüm sitemleri aracılığıyla sisteme giren ve tahakkuk edilen enerjiyi çok rahat şekilde denetleyebiliyoruz. 3K Projesi’nde önemli olan, enerjinin arzı, kalitesi ve sürekliliğidir. Dicle Elektrik Dağıtım bölgesindeki 6 il ve 49 ilçenin tamamı 3K Projesinin uygulama alanı olacak. Bu proje ile bölgeye giren enerjinin tümünü ölçmenin yanı sıra lokal olarak da ölçümler yapabileceğiz. Proje sayesinde arıza, enerji kesintisi sıklığı ve süresi ile gerçekleşen ve gerçekleştirilecek yatırımlarımızı belirleyerek yol alacağız” dedi.

Genel Müdür Karagüzel’in konuşmalarının ardından Dicle Elektrik Dağıtım İş Analizi ve Takip Müdürü Mehmet Akboyun söz alarak 3K projesinin işleyişi hakkında sunum yaparken, Eksim Holding Enerji Ticaret Direktörü Kadir Aydemir ve Eksim Holding Regülasyon Direktörleri Hasan Alma ile Kamil Yalçın Hatipoğlu da birer sunum gerçekleştirdi.