Dicle Elektrik’ten Ceylanpınar’a 1.6 milyon liralık yatırım

Ceylanpınar’da ilk etabı 4 milyon 66 bin lira harcanarak kısa süre önce tamamlanan projenin 1.6 milyon liralık ikinci etabına da başlandı.

Dicle Elektrik sorumluluk bölgesindeki illerde enerji altyapısını iyileştirmeye dönük ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) tüketici hizmetleri ve hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun yatırımlar gerçekleştiren Dicle Elektrik Dağıtım, Ceylanpınar ilçesindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçedeki Mevlana, Mehmet Akif Ersoy ve Ulu Camii mahallelerinin bağlantı noktasında bulunan Prestij caddesindeki yatırım çalışmasının ilk etabında 4 milyon 66 bin liralık harcama ile 17.5 kilometre alçak ve orta gerilim kablosu yeraltına alındı. her biri 630 KVA gücünde 2 adet trafo ve 121 adet Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) kurulurken, 250 adet de galvanizli aydınlatma direği dikildi.

İkinci etap başladı

İlçe halkı tarafından oldukça beğenilen ilk etap çalışmalarının ardından Prestij Caddesi ve çevresinde 2. etap çalışmalara da başlandı. Bu çerçevede yatırım bölgesinde bulunan 3,5 kilometrelik orta gerilim ve alçak gerilim kablosu yeraltına alınacak. Burada 630 KVA gücünde bir trafo ve bununla bağlantılı dağıtım panoları kurulacak. Aydınlatma çalışmalarına da büyük önem veren Dicle Elektrik Dağıtım, şehir aydınlatmasını geliştirmek için daha öncekilere ek olarak 77 adet galvanizli aydınlatma direği daha yerleştirecek. Devam eden çalışmaların tamamlanması ile yatırım bölgesindeki enerji güvenliği artarken sağlanacak güç artışı ile kesintiler de en aza indirilmiş olacak.