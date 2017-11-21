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21 Kasım 2017 14:09

Dünya Çocuk Hakları Gününde anlamlı etkinlik

TED Şanlıurfa Koleji, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Dünya Çocuk Hakları Gününde anlamlı etkinlik

21 Kasım 2017 14:09


Öğrenciler, bir yandan toplumsal duyarlılık kazanırken, bir yandan da sahip oldukları hakların bilinciyle yetişiyor. TED Şanlıurfa Koleji Anaokulu öğrencileri, Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesinin kabul edilişinin yıldönümünde, üzerlerinde çocuk haklarının neler olduğunun yazıldığı gününün önemine ilişkin yazıların yer aldığı pankartlarla okulun birimlerini gezdi. Öğretmenlerinin de eşlik ettiği miniklerin etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.


“Onlar bizim yarınlarımız”


Her çocuğun başlı başına bir birey olduğunun altını çizen TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, temel ilkelerinin araştıran, sorgulayan ve hakkını arayan bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.


Çocuk haklarının dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın dünyadaki bütün çocuklar için geçerli olduğunu belirten Şamat, "Tüm çocukların birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamaları için bir gün değil her gün varız. Yüzlerindeki tebessümün hiç eksilmemesi için çalışıyoruz. Onlar bizim yarınlarımız, yaşam kaynağımız" şeklinde konuştu.




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