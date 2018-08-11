Eczacılık Kongresinde “Göbeklitepe” vurgusu

Göbeklitepe’nin, Türkiye’yi ekonomik yönden daha ileri seviyelere taşıyacağının altını çizen Demirkol, “Türkiye’nin gelişmesi, Türkiye’nin ekonomik yönden daha ileri seviyelere ulaşması Göbeklitepe’nin tanıtımıyla orantılı olarak devam edecektir” dedi.

Haliliye Belediyesi ile Şanlıurfa Eczacılar Odası Gençlik Komisyonunun ortaklaşa düzenlediği ve 3 gün sürecek Eczacılıkta Kariyer Günleri 2018 Kongresi başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen genç eczacı ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden oluşan 150 kişi, 2 gün boyunca alanında uzman kişiler tarafından eczacılık faaliyetleriyle ilgili bilgiler alıp, sorularına yanıtlar bulacak. Şanlıurfa’nın turistik ve kültürel değerlerinin tanıtımı amacıyla Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla Haliliye Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen kongrenin 3’üncü gününde de kentin tarihi ve turistik bölgelerine geziler düzenlenecek.

Kongrenin açılışında konuşan Eczacılıkta Kariyer Günleri 2018 Kongre Başkanı Muhammed Fatih Yücel, katkılarından ve gençliğe güvenerek sağladığı desteklerden dolayı Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür edip, programla ilgili bilgiler verdi. Şanlıurfa Eczacılar Odası Başkanı Süleyman Acar da, konuşmasında meslekle ilgili bilgiler verip, ev sahipliğinden dolayı Haliliye Belediyesine teşekkürlerini iletti.

“Göbeklitepe, Türkiye’nin geleceğidir”

Göbeklitepe’nin tanıtımı ve Haliliye Belediyesinin sosyal ve kültürel çalışmalarıyla ilgili yapılan sunumun ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, eczacılık faaliyetleriyle ilgili Cumhuriyet’in kuruluşu öncesi ve sonrasıyla ilgili bazı bilgiler aktardı. Konuşmasında UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesindeki Haliliye İlçesinde bulunan Göbeklitepe’nin tanıtımına da vurgu yapan Demirkol, “Göbeklitepe, dünyanın bilinen en eski yapıtı. Haliliye Belediyesi olarak Göbeklitepe’yi tanıtırken, ‘daha eskisi yok’ sloganıyla tanıtıyoruz. Bir ilçe belediyesinin gücünü aşan ama hiçbir zaman için amacımızı, azmimizi, inancımızı aşmayan çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda Göbeklitepe’yi sizlerle birlikte tanıtmaya çalışıyoruz. Göbeklitepe, Türkiye’nin geleceğidir. Sadece Haliliye’nin değil, sadece Şanlıurfa’nın değil, Türkiye’nin geleceğidir. Göbeklitepe, daha eskisi yok ve 12 bin yıllık tarihe sahiptir. Şimdi, ekonomik kalkınmanın temelinde tarımsal üretim, sanayi üretimi ve turizm alanındaki çalışmalar ekonomiye katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin gelişmesi, Türkiye’nin ekonomik yönden daha ileri seviyelere ulaşması Göbeklitepe’nin tanıtımıyla orantılı olarak devam edecektir” dedi.

Haliliye Belediyesinin çalışmalarına da değinen Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak doğumda çocuğumuza set taktim ediyoruz. Gençliğinde eğitim desteği, yaşlılığında ise evde bakım hizmeti veriyoruz. Hayatın her evresinde insanlarımızın hizmetindeyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kongrenin açılış bölümü, plaket ve teşekkür belgesi taktimi ile sona erdi.