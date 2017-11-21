Ekinci gece ev toplantılarına katılıyor

Sabahın erken saatlerinde başlattığı esnaf ve vatandaş ziyaretlerini, akşam ev toplantılarıyla sürdüren Başkan Ekinci’nin bu temposu, vatandaşın da takdirini topluyor.

Eyüpnebi Mahalle Muhtarı Ahmet Demir ve mahalle sakinlerinden Hıdır Babacan’ın ev sahipliğinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ekinci, mahallede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ev toplantısı sonrası mahallede vatandaşlarla da görüşen Başkan Ekinci, Eyyübiye Belediyesinin mahallede yürüttüğü çalışmalardan dolayı hem teşekkür hem de dua aldı.

Ev toplantısında hakkında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, vatandaşlarla bir araya gelip talepleri birinci ağızdan dinlemeyi sürdüreceklerini belirti. Başkan Ekinci,” Vatandaşlarımızın bizlerden talepleri oluyor. Bizler de bu talepleri yerine getirmek ve talepleri birinci ağızdan dinlemek adına vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Belediye olarak şimdiye kadar yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Mümkün mertebe vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu akşamki toplantıda da mahallelinin taleplerini dinledik. Bizlerden bir kültür evi talepleri vardı. Onunla ilgili yer tahsisi yapıldıktan sonra yapımına başlandı“dedi.

Eyüpnebi Mahalle Muhtarı Ahmet Demir ise,” Başkanımız Mehmet Ekinci’ye hem yaptıkları ziyaret hem de mahallemizde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Mahalle sakinleri olarak kendisine müteşekkiriz ve kendisinden memnunuz“ şeklinde konuştu.

Mahalle toplantısına katılan vatandaşlar da belediyenin Eyyübiye ilçesinde yaptığı çalışmaları gördüklerini belirterek, belediyeyi takdir ettiklerini dile getirdi.