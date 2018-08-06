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06 Ağustos 2018 14:45

En yakın arkadaşını 50 lira için öldürüp gömerek üzerine fayans dizdi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde cuma günü ortadan kaybolan bakkalın cesedi, komşusunun evinde üzerine beton dökülüp fayans dizilmiş halde bulundu.

En yakın arkadaşını 50 lira için öldürüp gömerek üzerine fayans dizdi

06 Ağustos 2018 14:45


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bakkal dükkanı işleten 4 çocuk babası 31 yaşındaki Mehmet Yalçın, cuma günü Mızar Caddesi üzerindeki dükkanından ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Yalçın’dan bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.


Mobese kayıtları incelendi


Ortadan kaybolan Yalçın’ı bulmak için çalışma başlatan polisler, mahallede inceleme yaptı. Mobese kameralarını inceleyen polisler, bakkalın son olarak komşusu ve en yakın arkadaşı B.Y.’nin evinin önünde görüldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan B.Y. emniyetteki sorgusunda herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyince serbest bırakıldı.


Evlerine gidip aile ile birlikte üzülmüş


Olayın ardından Mehmet Yalçın’ın evine gidip gelen B.Y. aileye teselli verdi. Aile ile birlikte arama çalışmalarına da katıldığı öğrenilen B.Y.’nin aile bireyleriyle sürekli konuşup çocuklarının bulunacağına inandığını söylediği öğrenildi.


Eğitimli köpeklerle arama yapıldı


Aradan 3 gün geçtikten sonra gözaltına alınarak serbest bırakılan B.Y.’nin evinde yeniden arama yapıldı. Gece saat 02.00 sularında polisler tarafından getirilen eğitimli köpekler merdiven altındaki yeni fayans dizilen bir yerden koku aldı. Fayansları kıran polisler, betonla karşılaştı. Betonu da kıran polisler, bakkalın cesedine ulaştı. Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken B.Y. ve M.S. isimli arkadaşı cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı.


B.Y.’nin cinayeti işlemeden birkaç gün önce eşini babasının evine gönderdiği öğrenildi. Bakkalın 50 liralık borç yüzünden silahla vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü iddia edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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