Erdoğan’dan Salih Müslim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. İl Olağan Kongresi nedeniyle geldiği Şanlıurfa’da yapılan mitingde kırmızı bültenle aranan ve Prag’da yakalanan PYD’nin eski elebaşı Salih Müslim’in Türkiye’ye teslim edilmesini istedi. Erdoğan, "Şimdi PYD’nin başı evet yakalandı. Teminnimiz o dur ki, Çekya bunu Türkiye’ye teslim eder. Ve hak tecelli eder” dedi.

Erdoğan, partisinin il kongresini çok anlamlı bir dönemde yaptıklarını vurgulayarak, “On binler şuanda burada. Önce çok anlamlı bir dönemde sizlerle 6. olağan kongremizi yapıyoruz. Unutmayın, Afrin Harekatı’nın olduğu günlerde sizlerle bir aradayız. Son terörist yok edilinceye kadar, bu mücadelemiz devam edecektir. Anlaştık mı? Bu mücadeleyi sonuna kadar da sürdüreceğiz, kararlıyız. Azimliyiz. ‘Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak’ dedik” şeklinde konuştu. Şehitlere ölü denilmemesini isteyen Erdoğan, şuanda imansızlarla savaş verildiğini kaydetti. Erdoğan, “Unutmayın şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmadı, boş kalmayacak. Hele hele inananlar için asla. İşte bak şuanda imansızlar, karşımızda, inananlar üzerine geliyor” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’teki JÖH, PÖH ve korucuların Cuma namazında birlikte saf tuttuğu Müşterek Harekat Merkezi’ndeki görüntüyü de hatırlatan Erdoğan, “Cuma günü askerimizin saf tutuşlarını gördünüz değil mi? Bunlar ümmeti böldüler, bu milleti parçaladılar. Biz onun için terörle mücadele ediyoruz. Yoksa bizim Kürt kardeşlerimiz ile sorunumuz yok. Bizim sorunumuz teröristlerle mücadeleyi de bu şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Afrin yavaş yavaş düşüyor”

Erdoğan, “Şuanda Afrin yavaş yavaş düşüyor. Kardeşlerim Gerek Mehmekçiklerimiz, gerek ÖSO el ele, omuz omuza bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Allah onlardan razı olsun. İnşallah, Rabbimizin müjdesi var ya, Fetih yakındır. İnşallah Afrin’den fetih bekliyoruz. Mücadele gece gündüz sürüyor” ifadelerini kullandı.

ABD’ye FETÖ çağrısı

Erdoğan, ABD’ye çağrıda bulunarak, “Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz var mı, yok; paralelmiş, yok şuymuş, buymuş. Paralel devletinin temsilcileri nerde Pensilvanya’da. Varsınlar diğerleri de oraya gitsin. Samimi olanlar, bizimle beraber. Olmayanlar da orada. Ey Amerika, bu adamı bize ver. Bu adam bu ülkede darbe girişiminde bulundu. Dolaysıyla bu adamı, daha fazla saklarsan ittifakımıza yanlış hareket edersin. Yine söylüyoruz” diye konuştu.