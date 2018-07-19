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19 Temmuz 2018 09:45

Evlerin arasında yılanların dansı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir kırsal mahallede evlerin arasındaki alana gelen iki yılanın dansı hem heyecan hem de korkuya neden oldu.

Evlerin arasında yılanların dansı

19 Temmuz 2018 09:45


Siverek ilçesine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunan Eskihan kırsal Mahallesi’nde iki yılanın dansı hem korku hem de heyecana neden oldu. Evlerin arasındaki alanda dans eden yılanların etrafında toplanan kalabalık cep telefonlarıyla o anları kaydetmeye çalıştı. Kadınlardan biri yılanların üzerine yazma atarken mahalleli ise kapılarını kapatıp yılanların evlerine girmemesi için önlem aldı. Etrafta dolaşan çocukları uyaran bir vatandaş da yılanlardan uzak durmalarını söyledi. Bir süre dans eden yılanlar daha sonra birbirlerinden ayrılarak bölgeden uzaklaştı. On anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonlarıyla kaydedildi.




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