Eyyübiye’de hizmet binasıyla meydan inşaatı sürüyor

Şehirdeki meydan talebini dikkate alarak çalışmalara başlayan Eyyübiye Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda düzenlenme yapılarak elde edilen alana, Şanlıurfa’nın en büyük meydanını yapıyor. Hizmet binası ve meydan olarak projelendirilen 35 bin metre karelik alanda çalışmalar devam ederken, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Her türlü sosyal etkinliğin yapılabileceği büyüklükte olan meydanın etrafı Urfa taşıyla çevrilirken, alan aynı zamanda isme göre oluşturulacak konsepte uygun olarak da dizayn edilecek. Hem büyüklük hem de görsel anlamda Eyyübiye ve Şanlıurfalılara hizmet verecek olan meydanın kısa sürede hizmete sunulması bekleniyor.

Meydanın isminin Şanlıurfalılar tarafından belirlenmesini de isteyen Ekinci, “Meydana henüz isim koymadık. Her türlü teklife açığız. Kentin kimliğini yansıtacak, geçmişimizi hatırlatacak, gelecek nesillere dünlerimizi hatırlatacak bir isim hepimizin ortak hedefi. İsim için tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimin fikrini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

35 bin metre karelik alanda hem hizmet binası hem de meydan çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan Ekinci, "Eyyübiye’ye ilk meydanı kazandırıyoruz. Meydanda inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Osmanlı Mahallesi’nde bulunan Osmanlı Parkı’nın üst kısmında daha önce hazırlanan alanda bu meydanı ilçemize kazandırıyoruz. Hemen yanında da hizmet binamızın inşaatı da inşallah kısa sürede bitecek. Dolayısıyla burada yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda hem hizmet binası hem meydan olacak. Yine alt kısımda yaklaşık 400 dönümlük yeşil alanla birlikte bu bölge yaşam merkezi haline gelmiş olacak. Tabii meydanlar şehirler için önemlidir, gerek değişik zamanlarda yapılacak etkinlikler gerekse de yine hem belediyecilik faaliyetleri hem de diğer kurumlarımızın etkinliklerinde kullanılması anlamında büyük bir ihtiyaçtır. Ama bunun dışında bu yüksek rakımlı alana Eyyübiyeliler akşamları gelerek serin bir ortamda oturma fırsatı elde edecekler. Umarım çok kısa süre içerisinde açılışını yaparız ve Kurban Bayramı’ndan hemen sonra ve havaların serinlemesiyle beraber burası halkımızın güzel ve kaliteli vakit geçirebileceği bir alan olmuş olur” diye konuştu.