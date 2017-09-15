Eyyübiye’de kurslar devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi, tarafından ilçe genelinde hizmete giren gençlik merkezlerinde açılan kurslara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, bu çalışmalardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür ediyor. Bu gençlik merkezlerinden biri olan Vali İzzettin Küçük Gençlik Merkezi de, çeşitli kurslara ev sahipliği yapıyor. Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren gençlik merkezinde, resim, ebru, bağlama, gitar, Kuran-ı Kerim, bilgisayar, keman, Arapça, darbuka ve def gibi kültürel kursların yanı sıra basketbol, voleybol, futbol, fitness step ve aerobik gibi sportif kurslar da gençler tarafından ilgi görüyor. Gençlik Merkezlerindeki kurslara katılıp eğitim gören öğrencilere yönelik, YGS ve LYS gibi üniversite hazırlık kursları ile ortaokul öğrencilerine yönelik TEOG kurslarıyla da gençlerin eğitimine katkı sağlanıyor. 2017-2018 eğitim öğretim sezonu öncesi YGS ve LYS kursları için çağrıda bulunan yetkililer, bu imkandan faydalanmak isteyen öğrencileri gençlik merkezlerine davet etti. Bağlama, ebru ve resim kursuna katılan ve memnuniyetini dile getiren öğrenciler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür etti. Kurslara katılan öğrenciler, “5 Ay önce bu gençlik merkezine geldim. Daha önce hiç bir şey bilmiyordum. Buradaki hocalarımız sayesinde bağlamayı öğrendik. Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci’ye bizlere bu imkanları verdiği için çok teşekkür ederim. Ebru sanatı ve resim kursunda daha eğitici şeyler öğreniyoruz. Ebru sanatını daha önce hiç bilmiyordum, şimdi yeni öğrendik. Kur’anı Kerim de okuyoruz. Yeni kurslarımız daha açılacak" dedi.