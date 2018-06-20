Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 21:41

Fırat Nehri’ne düşen 2 kuzen boğuldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde pikniğe giden 2 kuzen Fırat Nehri’ne düşerek boğuldu.

Fırat Nehri’ne düşen 2 kuzen boğuldu

20 Haziran 2018 21:41

İki kuzenin de AK Parti 21, 22 ve 23’üncü dönem Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın abisi Beşir Akman’ın torunları oldukları öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Keskince Kırsal Mahallesi’nde yaşandı. Yakınlarıyla birlikte pikniğe giden Beşir Akman (14) ve Ayşe Mevhibe Özkan (17) Fırat Nehri’ne düştü. Şahısların suya kapılarak çırpındıklarını görenler, suya atlayarak her iki genci de çıkarttı. Özel araçla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Akman ve Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki kuzenin de AK Parti 21, 22 ve 23’üncü dönem Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın abisi Beşir Akman’ın torunları oldukları öğrenildi.


Dede Beşir Akman ise 2014 yılında belediye eski meclis üyesi Bozan K. tarafından iddiaya göre yeni meclis adaylığı nedeniyle yaşadığı tartışma sonucunda iş yerinde silahla vurularak öldürülmüştü.


Her iki gencin cesedi hastane morguna konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç