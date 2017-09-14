GAP vadisi 3’üncü etap çalışmaları devam ediyor

"Daha Yeşil Bir Şanlıurfa" sloganıyla her ilçeye mesire alanı kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü ve Haliliye ilçeleri arasında başlattığı ve 1090 dönümlük Halil-ü Rahman Şehir Ormanını ile birleştirilecek olan GAP Vadisi 3’üncü etap çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Bölgenin en büyük yeşil alanı olarak adlandırılan GAP Vadisi 3’üncü etap proje çalışmasında incelemelerde bulundu. Alanı gezen Başkan Çiftçi, teknik ekipten bilgi aldı.

"GAP 3 Şanlıurfa için bir yuva olacak"

Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Çiftçi, projenin tamamlanmasıyla birlikte yeşil alan olarak GAP Vadisinin Şanlıurfa’nın yuvası haline geleceğini kaydetti.

Çiftçi, "GAP Vadisi çok önemli bir projedir ve bu proje kapsamında burada yüzme havuzları, dinlenme alanları ve halkımızın yeşille ve yanı başındaki T1- T2 tünelleri suyla buluşma projesidir. İnşaat çalışmaları hızla devam ediyor. GAP 4’te de çalışmalar başladı. GAP Vadisi Şanlıurfa’nın gerçek anlamda yaşam vadisi olacaktır. Şehir ormanı projesi ile bir bütünlük teşkil ediyor. Botanik, park, bahçe, ağaç, bitki çeşitleri anlamında ve sosyal yaşam alanları anlamında önümüzdeki günlerde Şanlıurfa’mız için bir yuva olacak ve herkesin kendisini mutlu hissedebileceği projeler inşaat aşamasıyla Şanlıurfa’mızın hizmetine doğru gidiyor. Anadolu büyük şehirlerinde olan her şey Şanlıurfa’da da olacaktır. Şanlıurfa ve Şanlıurfalı kardeşim buradan ne Kayseri’ye ne Gaziantep ve nede başka bir ile gitmeyecektir. İstemiş olduğu sosyal alan Şanlıurfa’da olacak ve kendi şehri ile gurur duyacaktır, hedefimiz budur ve bu hedefe doğru ilerliyoruz"