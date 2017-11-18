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18 Kasım 2017 16:01

Gazeteciler engelliler koordinasyon merkezini gezdi

Ankara ve İstanbul’dan Şanlıurfa’ya gelen Ulusal ve yerel gazete ile televizyonların temsilcileri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler koordinasyon merkezini gezdi.

Gazeteciler engelliler koordinasyon merkezini gezdi

18 Kasım 2017 16:01


Ulusal gazete ve televizyonların temsilcileri, Engelliler Koordinasyon ve Yaşam merkezi ile gıda bankası, lojistik depo ve giyim bankasını gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sabah saatlerinden itibaren kente gelmeye başlayan gazeteciler ve köşe yazarları, ilk olarak Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezini gezdi. Heyete Sanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar bilgi verirken, Gazeteciler, Engelliler basketbol takımının antrenman çalışmalarını, el sanatları atölyesi ile okuma kurslarını gezdi. Öğrencilerle sohbet eden gazeteciler, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar’dan engellilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dama grubunun seslendirdiği türkülere eşlik eden gazeteciler ve köşe yazarları, Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezinin ardından Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan gıda bankası ve giyim bankasını gezdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği hizmetlerinin önemine değinen Gazeteciler, daha sonra Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.




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