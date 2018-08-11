Genel Sekreter Abdülkadir Açar beton yol çalışmalarını inceledi

Akçakale, Eyyübiye ve Suruç kırsal mahallerinde sürdürülen yeni yol çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, “Kalıcı hizmetler ile Şanlıurfa’nın hak ettiği hizmetleri veriyoruz” dedi.

Şanlıurfa’nın 13 ilçesinin tamamında başlatılan uzun ömürlü beton yol çalışmaları kapsamında yolların hem kalitesi arttırılırken hem de 25 yıllık kalıcı çözümler üretiliyor. Sürdürülen çalışmalar kapsamında ilk olarak Akçakale bölgesine geçen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Büyükşehir Belediyesi teknik kadroları ile buradaki çalışmaları denetleyerek yolların kalitesini inceledi.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Genel Sekreter Açar, “Şu anda Akçakale, Eyyübiye ve Suruç sınırları arasında sürdürdüğümüz beton yol çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Vatandaşlarımızın kullandığı 20 kilometrelik bu yolda bay-pas yapıyoruz. Yeni başlattığımız beton yol uygulamamız ile birlikte önümüzdeki yıllarda sathi kaplamayı bir kenara bırakarak tamamında beton yol uygulaması başlatacağız. Artık 2-3 yıl dayanan yollar yerine 25 yıllık süreye dayanabilecek yollar oluşturmuş olacağız. Milletimizin parasını daha iyi bir şekilde kullanmak bizlerin görevidir. Biz bu görevi yerine getiriyoruz. İl genelinde kırsal yollarımızın yüzde 90’lık kısmını yakaladık. Allah nasip ederse 1-2 yıl içinde yüzde yüzlük kısmını yakalayarak tüm ilimizin yol ağını yapacağız. Büyükşehir her yerde diyoruz ve biz her yerdeyiz. Vatandaşlarımızdan tek istediğimiz kendi paranızla yapmış olduğumuz bu yollara sahip çıkmanızdır. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlçe genelinde sürdürülen beton yol çalışmaları kapsamında Suruç Yalncı, Uysal, Yatırtepe bölgesinde devam eden 9 kilometrelik beton yol çalışmalarını da inceleyen Genel Sekreter Açar, “Bölgemizde suyun taban seviyesinden yüksek olması sebebi ile yollarımız sürekli olarak deforme oluyordu ve buralardan araçlar geçemiyordu. Şimdi ise daha konforlu ve uzun ömürlü beton yol çalışmasını tamamlayarak düzgün bir yol ağı inşa edildi. Tüm ilçelerimizde bunu yaygınlaştıracağız, insanlarımız hizmetin en iyisine layıktır” şeklinde konuştu.