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20 Mayıs 2018 13:32

Haliliye Belediyesi ilaçlamada yoğun mesai harcıyor

Haliliye Belediyesi, sinek ve haşerelerle mücadelede yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını, yoğunlaştırarak gece geç saatlere kadar devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi ilaçlamada yoğun mesai harcıyor

20 Mayıs 2018 13:32


Geçen yaz aylarından itibaren ara verilmeden devam eden ilaçlama çalışmaları, merkez mahallelerin yanı sıra, kırsal mahallelerde de sürdürülüyor.


Haliliye Belediyesi İlaçlama Birimi, ilçe genelindeki haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Sinek ve haşerelerin yoğun olarak bulunduğu dere yatakları, ahırlar ve ağaçlık alanlarda, çeşitli yöntemler kullanan ekipler, Ramazan Ayı nedeniyle vatandaşların gece geç saatlere kadar dışarıda bulunmasından dolayı da çalışmalarını ilerleyen saatlere kadar da devam ettiriyor. Araçlarla devam eden ilaçlama çalışmaları, ilçe genelinde merkez mahallelerin yanı sıra, kırsal mahallelerde de ekipler tarafından sürdürülüyor.


15 araç ve 30 personelle, gündüz ve gece vardiyası olmak üzere 2 farklı mesai yapan ekipler, mücadele çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor. Geçen yaz aylarından itibaren ara verilmeden devam ettirilen ilaçlama çalışmalarında, larva mücadelesi de ekipler tarafından yoğun şekilde yürütülmüştü.




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