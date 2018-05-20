Haliliye Belediyesi ilaçlamada yoğun mesai harcıyor

Geçen yaz aylarından itibaren ara verilmeden devam eden ilaçlama çalışmaları, merkez mahallelerin yanı sıra, kırsal mahallelerde de sürdürülüyor.

Haliliye Belediyesi İlaçlama Birimi, ilçe genelindeki haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Sinek ve haşerelerin yoğun olarak bulunduğu dere yatakları, ahırlar ve ağaçlık alanlarda, çeşitli yöntemler kullanan ekipler, Ramazan Ayı nedeniyle vatandaşların gece geç saatlere kadar dışarıda bulunmasından dolayı da çalışmalarını ilerleyen saatlere kadar da devam ettiriyor. Araçlarla devam eden ilaçlama çalışmaları, ilçe genelinde merkez mahallelerin yanı sıra, kırsal mahallelerde de ekipler tarafından sürdürülüyor.

15 araç ve 30 personelle, gündüz ve gece vardiyası olmak üzere 2 farklı mesai yapan ekipler, mücadele çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor. Geçen yaz aylarından itibaren ara verilmeden devam ettirilen ilaçlama çalışmalarında, larva mücadelesi de ekipler tarafından yoğun şekilde yürütülmüştü.