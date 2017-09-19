Haliliye Belediyesi kırsaldaki yol ihtiyaçlarını gideriyor

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını, aralıksız devam ettiriyor. Ekipler kilitli beton parke döşeme, yeni yol açma ve stabilize yol yapımı çalışmalarını program dahilinde yürüterek, ihtiyaç duyulan yolların kısa sürede tamamlanmasını sağlıyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı kırsal mahalle ekipleri, son olarak Sefalı Mahallesi ve mahalleye bağlı 3 ayrı yerleşim yeri ile Terzi Mahallesi ve bu mahalleye bağlı 4 ayrı yerleşim yerinde stabilize yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Yol çalışmalarının tamamlandığı mahallelerin ardından Dağyanı, Kanatlı ve Uluhan kırsal Mahallelerinde 3 ayrı ekiple çalışmalar başlatıldı. 3 ayrı ekipler 3 ayrı kırsal mahallede aynı anda yürütülen çalışmalarla, bu bölgedeki vatandaşların yol ihtiyaçları giderilmiş olacak. Ekipler, çalışmalarını en hızlı şekilde bitirerek, program çerçevesinde diğer mahallelerde çalışmalarını sürdürecek.

Dağyanı Mahalle Muhtarı Nusret Kubat, mahallelerinde yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Haliliye Belediyesine ve Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür etti.