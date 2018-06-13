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13 Haziran 2018 16:18

Haliliye Belediyesi öğrencileri sınava hazırlıyor

Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz seri deneme sınavı programları düzenliyor.

Haliliye Belediyesi öğrencileri sınava hazırlıyor

13 Haziran 2018 16:18


Gençlerin eğitimlerine önem veren Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatları ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, öğrencileri kendi alanlarında gireceği sınavlara hazırlıyor. 30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak olan YKS öncesi, Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezindeki ders çalışma salonlarında sınava hazırlanan öğrencilere, durumlarını görmeleri amacıyla 4 haftalık sınav programı düzenlendi.


Öğrencilerin YKS’ye hazırlanmaları, farklı türlerdeki soruları çözme, kendi seviyelerini görmeleri, stres faktörünü en aza indirmeleri ve sınav kaygısını gidermeleri amacıyla düzenlenen deneme sınavları, öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.


500 öğrencinin eğitim aldığı, 16 farklı branştaki öğretmenin görev yaptığı Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde, deneme sınavlarından sonrada öğrencilerin takıldıkları soruların çözümü için soru çözüm saatleri gerçekleştiriliyor.




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