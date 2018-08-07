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07 Ağustos 2018 15:04

Haliliye Belediyesi YKS öğrencilerine tercih desteği sağlıyor

Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrencilere, üniversite tercihleri konusunda yardımcı olmak için üniversite tercih destek merkezi kurdu.

Haliliye Belediyesi YKS öğrencilerine tercih desteği sağlıyor

07 Ağustos 2018 15:04


Haliliye belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un geleceğin teminatı olan gençlerin eğitimine verdiği önemi, tercih dönemlerinde de devam ettiriyor. YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testine (AYT) giren öğrencilerin, yanlış ve hatalı tercih yapmamaları için Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından uzman eğitimcilerin bulunduğu tercih merkezleri kuruldu. Bahçelievler Mahallesinde bulunan Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezinde saat 9.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veren tercih merkezlerine gelen öğrencilere, aldıkları puan, sıralamaları ve istedikleri mesleklere göre danışmanlar tarafından uygun okullar belirleniyor.


Hatalı tercih yapmamaları konusunda öğrencilere yol gösterilen tercih merkezleri, 14 Ağustos 2018’e kadar hizmet verecek.




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