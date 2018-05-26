Haliliye Belediyesin ilçe genelinde programları devam etti

Turgut Özal Parkı’ndan düzenlenen ilahi konseri ve semazen gösterisi, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında 10’uncu gecede Turgut Özal Parkı’nda Grup Miraç ilahi dinletisi düzenlendi. İzleyenler tarafından büyük beğeni toplayan ilahi konserine, semazenlerde eşlik etti. Etkinliğe katılan vatandaşlar, okunan ilahilere eşlik edip, Ramazan Ayını kendilerine dolu dolu yaşatan Haliliye Belediyesine ve Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür ettiklerini söylediler. Programa katılan Demirkol da, konserin ardından parktaki vatandaşlarla görüştü.

Ramazan Ayı etkinlikleri, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü Devteşti Mahallesindeki İbrahim Halil Yıldırım Parkında Grup İhvan İlahi Konseri ve Semazen Gösterisi ile devam edecek.