Haliliye belediyesinde kurs kayıtları devam ediyor

Demirkol’un talimatlarıyla sosyal belediyecilik çalışmalarını devam ettiren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, vatandaşların hobilerini yaşamaları için yeni kurslar açıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sanat Atölyesinde bünyesinde yürütülen kurs çalışmalarında, eğitimlerini başarıyla bitiren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifikalar da taktim ediliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Türk Sanat Müziği, resim sanat eğitimi, mehter, tiyatro, tasavvuf müziği, bağlama, Arapça, işaret dili, bilgisayar, fotoğrafçılık, Türk Halk Müziği ve Osmanlıca eğitimleri veriliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği, kayıt yapmak isteyenlerin Bahçelievler Halk Eğitim Merkezi arkasında bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gençlik Eğitim Merkezine müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.