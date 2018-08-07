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07 Ağustos 2018 15:27

Haliliye Belediyespor Emre Şenol’u transfer etti

Türkiye Voleybol 1.

Haliliye Belediyespor Emre Şenol’u transfer etti

07 Ağustos 2018 15:27

Liginin favori ekiplerinden Haliliye Belediye Spor, Efeler Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un tecrübeli pasör çaprazı oyuncusu Emre Şenol’u transfer etti.


Kurulduğu yıldan itibaren aldığı başarılarla kademe kademe Türkiye Voleybol Erkekler 1. ligine yükselen Haliliye Belediye Spor, 2018- 2019 sezonuna başlarken ses getirecek bir transfer gerçekleştirdi. A Milli, Genç ve Yıldız Milli takımlarında forma giymiş ve son 3 sezondur Efeler Ligindeki İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımında forma giyen Emre Şenol, yeni sezon öncesinde Haliliye Belediye Spor ile sözleşmesini imzaladı. 1993 doğumlu ve 2 metre boyunda olan tecrübeli pasör çaprazı oyuncusu Şenol, Tokat Plevne Belediye Spor, Ziraat Bankası takımlarında da forma giydi.


Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, 2018- 2019 sezonu öncesi transfer çalışmalarını devam ettirirken, takım gelecek hafta yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.




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