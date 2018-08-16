Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 17:19

Haliliye Voleybol Takımında sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor

Türkiye Voleybol 1.

Haliliye Voleybol Takımında sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor

16 Ağustos 2018 17:19

Ligi takımlarından Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, Efeler Ligine yükselme parolası ile sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.


Liginin iddialı ekiplerinden Haliliye Belediye Spor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör olarak Akif Gürgen’i renklerine bağlayan Haliliye, Akif Gürgen eşliğinde sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Düz koşu ile başlayan idmanda kondisyon, güç yükleme ve taktik çalışmaları yapıldı. Liginin ilk hafta mücadelesinde İskenderun ekibi Payas Belediyespor ile karşılaşacak olan Haliliye lige galibiyetle başlamak istiyor. Haliliye Belediyespor, pasörde Burak Köse, ortada Berk Yılmaz, köşede Berke Tan ve liberoda Tuncay Hızar ile sözleşme imzaladı. Haliliye ekibi, masör olarak da Bekir Özgünül ile anlaşma sağladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç