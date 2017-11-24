Haliliye’de çocuklara diş sağlığını anlatıldı

Haliliye Belediyesi tarafından çocukların diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi amacıyla Fevzi Çakmak İlkokulunda 18- 24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla diş sağlığı programı düzenlendi. Diş Hekimi Eyüp Çelik tarafından verilen diş sağlığı eğitiminde, çocuklara diş bakımı konusunda bilgiler verildi. Günde en az 2 defa dişlerini fırçalamaları yönünde çocuklara bilgiler aktaran Diş Hekimi Çelik, dişin insan için öneminde de bahsetti.

Programa katılan Başkan Fevzi Demirkol da, Diş Hekimi Çelik’in ardından çocuklara dişlerini günlük fırçalamaları için diş bakım setlerini dağıttı. Başkan Demirkol, çocuklara mutlaka dişlerini günde 2 kez fırçalamaları yönünde nasihatlerde bulundu.