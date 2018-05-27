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27 Mayıs 2018 13:38

Haliliye’de parklar güvenli hale getiriliyor

Haliliye Belediyesi, parkların daha güvenli hale gelmesi ve insanların geceleri de parklarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki parkların gece ışıl ışıl hale gelmesi için aydınlatma sistemi yenileme çalışmalarını devam ettiriyor.

Haliliye’de parklar güvenli hale getiriliyor

27 Mayıs 2018 13:38


Vatandaşlara daha yaşanılabilir bir Haliliye sunmayı amaçlayan Haliliye Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan parklarda yenileme çalışmalarını her geçen gün arttırarak devam ettiriyor. Havaların ısınması ve Ramazan Ayı ile birlikte vatandaşların, iftarın ardından sahura kadar uğrak mekanı haline gelen parkların, daha aydınlık ve daha güvenli bir alan haline dönüşmesi için ekipler, aydınlatma sistemlerinin bakım onarımları ile yenileme çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.


Yüksek enerji tasarrufu sağlayan tepe aydınlatma armatürleri yerleştirilen parklar, gece ışıl ışıl görünüyor. Ekipler, program dahilinde yürüttüğü aydınlatma sistemi yenileme çalışmalarını, ilçe genelindeki parklara yaygınlaştıracak.


Bambaşka bir görüntüye sahip olan parklarda vakit geçiren vatandaşlar, Haliliye Belediyesinin çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdiler.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, geceleri parklarda temizlik çalışmalarını da aksatmadan sürdürerek, vatandaşların daha temiz ortamlarda vakit geçirmelerini sağlıyor.




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