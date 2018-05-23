Haliliye’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Demirkol’un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmayan Fen İşleri Müdürlüğü, ilçedeki 32 merkez ve 138 kırsal mahallede çalışmalarını devam ettiriyor. Belirlenen ihtiyaçlara göre mahallelerde yeni yol açma, stabilize, kilitli beton parke ve bakım onarım çalışmaları yürüten ekipler, yaptığı çalışmalarla da her kesimin taktirini topluyor.

Fen İşleri Müdürlüğünün kırsal mahallelerde yürüttüğü yol yapım çalışmaları kapsamında, Denizci, Yolyazı, Aslanlı, Gülveren ve Tepedibi mahallelerinde çalımalar tamamlandı. Haliliye Belediyesi ile mahalle içi yolları tamamlanan mahalle sakinleri, yapılan hizmetten dolayı Demirkol’a teşekkür etti.

5 Mahallede 5 ayrı ekiple çalışma

Fen İşleri Müdürlüğü, tamamladığı yol yapım çalışmalarının yanı sıra, program dahilinde yeni mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Güzelköy, Kayalı, Parmakkapı, Halime ve Yukarı Akören kırsal mahallelerinde, 5 ayrı ekiple çalışmalarını devam ettiriyor. Ekipler, bu mahallelerde de çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı amaçlıyor.