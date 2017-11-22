Haliliye’deki parklarda mevsimlik çalışmalar başladı

Park bahçeler müdürlüğü, ilçe genelinde mevsim şartlarına yönelik devam ettirdiği çalışmaları kapsamında kış hazırlıklarını da sürdürüyor. İlçe genelindeki park ve bahçelerde mevsim şartlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çim ekim ve biçimi, budama, yeni ağaç dikme ekipler tarafından devam ettiriliyor. İlçenin yaz, kış yeşil görünümünü sağlamaya yönelik çeşitli türlerde ağaçları toprakla buluşturan ekipler, çalışmalarını program dahilinde ilçenin geneline yayıyor. Müdürük, yürütülen çalışmalara ek olarak Bahçelievler bölgesinde başlamak üzere soğuğa dayanıklı ‘sıklamen’ türü çiçeğin ekimine başladı. İlçe genelinde 10 bin sıklamenin toprakla buluşacağı çalışma, ekipler tarafından hummalı şekilde yürütülüyor.