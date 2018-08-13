Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 17:53

Haliliye’deki parklarda peyzaj çalışmaları

Haliliye Belediyesi tarafından ilçe genelindeki park ve bahçelerde peyzaj çalışmaları kapsamında on binlerce bitki toprakla buluşturulurken, çocuklar için de 20 parka oyun grubu kurulum çalışmaları yürütülüyor.

Haliliye’deki parklarda peyzaj çalışmaları

13 Ağustos 2018 17:53


Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un “yemyeşil Haliliye” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, devam ettirdiği peyzaj çalışmalarıyla ilçedeki parklarda görsel güzellikler oluşturuyor. Mevsimsel şartlar göz önünde bulundurularak yürütülen peyzaj çalışmaları, ilçe genelindeki park ve bahçelere yayılırken, bu çalışmalarla on binlerce yeni çiçek toprakla buluşuyor. Rengarenk çiçeklerin dikim işlemini, hazırlanan peyzaj planına göre yapan ekipler, dikim işleminin ardından da çiçeklerin ihtiyaç duyduğu sulama çalışmalarını gerçekleştiriyor.


20 parka yeni oyun grubu


Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla oyun grubu bulunmayan veya deforme olan parklar için de çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 20 parkta eksikliklerin tespiti yapan ekipler, bu parkların oyun gruplarının monte işlemini başlattı. En kısa sürede tamamlanacak olan oyun grupları, parklarda çocukların eğlenceli vakit geçireceği alanlar olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç