Haliliye’deki parklarda peyzaj çalışmaları

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un “yemyeşil Haliliye” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, devam ettirdiği peyzaj çalışmalarıyla ilçedeki parklarda görsel güzellikler oluşturuyor. Mevsimsel şartlar göz önünde bulundurularak yürütülen peyzaj çalışmaları, ilçe genelindeki park ve bahçelere yayılırken, bu çalışmalarla on binlerce yeni çiçek toprakla buluşuyor. Rengarenk çiçeklerin dikim işlemini, hazırlanan peyzaj planına göre yapan ekipler, dikim işleminin ardından da çiçeklerin ihtiyaç duyduğu sulama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

20 parka yeni oyun grubu

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla oyun grubu bulunmayan veya deforme olan parklar için de çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 20 parkta eksikliklerin tespiti yapan ekipler, bu parkların oyun gruplarının monte işlemini başlattı. En kısa sürede tamamlanacak olan oyun grupları, parklarda çocukların eğlenceli vakit geçireceği alanlar olacak.