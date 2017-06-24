Haliliyeli kadınlar Şanlıurfa’daki türbeleri gezdi

Haliliye Belediyesine bağlı kadın destek ve aile yaşam merkezlerinde bulunan kursiyerlere yönelik yürütülen kültürel programlar kapsamında, merkezde bulunan kadınlara Eyyübiye Mahallesinde bulunan Eyyüp Peygamber Türbesi ile Harran İlçesi’ndeki Hayat El- Harrani ve İmam Bakır makamı, Viranşehir İlçesinde bulunan Eyyüp Nebi Türbesine gezi düzenlendi.

Eyyüp Nebi Türbesine düzenlenen gezide ayrıca, kadınlar için iftar sofrası kuruldu. İftarını yapan kadınlar, türbede bulunan şifalı sudan da içti.

Gezi programlarının ileri ki günlerde de devam edeceği bildirilirken, tadilat çalışmaları dolayısıyla kapalı bulunan Göbeklitepe’nin tekrar ziyarete açılmasıyla birlikte buraya da program düzenleneceği belirtildi.