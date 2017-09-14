Haliliye’ye dev kültür merkezi kazandırılıyor

Haliliye halkı için ‘Haliliye için hep iyisi, hep yenisi’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Haliliye Belediyesi Başkan Fevzi Demirkol’un talimatıyla ilçeye yeni bir eser kazandırıyor. Osmangazi Mahallesinde 10 bin metrekare alan üzerine yapımı planlanan Kültür Merkezinin inşaatına başlandı. Merkezin ihalesi ise 11 milyon 263 bin 53 liraya yapıldı. İçerisinde konferans salonu, kütüphane, fuaye ve sergi alanı, atölyeler, fitness salonu ve yüzme havuzunun olacağı konferans salonunda araç trafiğinin önüne geçmek için de kapalı otopark yer alacak.

Yapımına başlanılan kültür merkezinin tamamlanmasıyla Haliliye’de bu alanda duyulan ihtiyaç karşılanmış olacak.