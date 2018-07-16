Harran’da “Demokrasi nöbeti”

yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.

Belediye Meydanı’nda toplanan yüzlerce vatandaş, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla, ellerinde Türk bayraklarıyla emniyet müdürlüğü önüne kadar yürüdü.

Burada, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kuran-ı kerim tilaveti ile devam etti. Mevlid-i Şerif, ilâhi dinletisi ve konuşmaların ardından, program çeşitli etkinliklerle sürdü.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminin, Türkiye’yi bölmek ve parçalamak amacıyla yapıldığını söyledi.

Yurt dışı bağlantılı darbe girişiminin, Allah’ın izniyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatının saygıdeğer mensupları tarafından milletin desteğiyle püskürtüldüğünü belirten Özyavuz, “2 yıl önce şan ve şerefle dolu tarihimizde daha önce böylesini hiç yaşamadığımız bir şekilde alçakça, haince, şerefsizce bir ihanetle karşı karşıya kaldık. Arkasına hepimizin bildiği emperyalist güçleri alan ve adı FETÖ olan hainler, vatanımızı bölme, parçalama ve yönetme projesinin bir piyonu olarak asrın ihaneti diyebileceğimiz bir girişimde bulundu. Bu ihanet ve ülkemizi bölme parçalama oyunlarını başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere aziz milletimizin cesareti, kararlılığı, vatan sevgisi ve iman gücüyle bertaraf edildi. Milletimizin istiklali ve istikbali uğruna verdiği mücadelenin büyüklüğü, zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır. İnşallah ülkemizde bu ve buna benzer girişimler olmaz. Bugün burada olmamızı sağlayan geçmişten günümüze tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Harran İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Tahmazoğlu, AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Çetiner Günay, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, partililer ve vatandaşların katıldığı etkinlik, demokrasi nöbeti ile sona erdi.