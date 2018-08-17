Harran’da Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor

Harran Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan park ve bahçelerde, çamlık budama, park onarım ve tadilat işlemlerini devam ediyor.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, yaptığı açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı’nı daha rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Temiz ve yemyeşil bir Harran için Belediye olarak yoğun mesai içerisinde olduklarını belirten Özyavuz, “Bizler mesai saatleri içerisinde birer hizmetkarız. Ama bayramlarda, tatillerde, mesai saatleri dışında park ve bahçeleri kullanan birer vatandaşız. Onun için işimizi büyük bir titizlikle ve severek yapıyoruz. Sadece bayram günlerinde değil, normal günlerde de ilçemizin temizliğine çok önem veriyoruz. Harran ve Harranlı kardeşlerim, her şeyin en iyisine layıktır. Bu vesileyle Tüm İslam aleminin ve Harranlı hemşerilerimin Kurban Bayramını kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.