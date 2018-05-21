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21 Mayıs 2018 13:57

HARÜSEM emlakçılara mesleki eğitim verecek

Şanlıurfa’da birçok meslek dalında verdiği sertifikalı eğitimlerle adından söz ettiren Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜSEM) bu kez emlakçılara mesleki eğitim verecek.

HARÜSEM emlakçılara mesleki eğitim verecek

21 Mayıs 2018 13:57


Emlakçılara yönelik verilecek olan eğitim programı ile ilgili protokol, Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Esnaf Odası başkanı Selahattin Tokmak ve HARÜSEM Müdürü Doç. Dr. Celal Ağan tarafından imzalandı. Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Esnaf Odasının ev sahipliğinde gerçekleşen törende konuşan Başkan Selahattin Tokmak, kentte emlak sektörünü daha iyi yere taşımak için böyle bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Eğitimlerin bir ay süreli olacağını belirten Tokmak, "Şanlıurfa’da emlakçılar ilk kez böyle bir eğitim alacak. Bu çalışma çok çok önemli, bir emlakçının ofisine gelen müşteriye başından sonuna kadar nasıl davranması gerektiğinin en ince ayrıntısına kadar anlatacağız. Emlakçılık sektörünü daha kaliteli hale getirmek istiyoruz. Mesleğin itibarını yükseltme amacındayız. Bu anlamda HARÜSEM’e de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kursun verimli olmasını diliyorum" dedi.


HARÜSEM Müdürü Doç. Dr. Celal Ağan ise Şanlıurfa’da ilk kez bir esnaf odasının böyle bir eğitim talep ettiğini vurgulayarak, “Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak talep gelmesi halinde her konuda eğitim vermeye hazırız. Şanlıurfa’mızda daha kaliteli bir hizmet sunmak isteyen esnaf odalarımızı Üniversitemize bekliyoruz. Bu eğitim programımızın diğer odalara örnek olacağını düşünüyorum. İmzaladığımız protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.


Paşabağı Mahallesi’ndeki bir restoranda gerçekleştirilen programda, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan ve Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Selahattin Tokmak, katılımcılara, gayrimenkul sektörüyle ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgiler verdi.




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