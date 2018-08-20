Hayvan pazarında arefe yoğunluğu

Hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa’nın çeşitli bölgelerinde kurulan pazarlarda, il içi ve dışından çok sayıda besicinin getirdiği küçük ve büyükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor. Kurban Bayramı’na saatler kala kurbanlık almak isteyenler pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Pazarda birbirinden güzel hayvanları titizlikle inceleyen alıcılar, besicilerle kıyasıya pazarlığa tutuşuyor. Renkli anların da yaşandığı pazarlık sonunda kurbanlıklar sahibini buluyor. Büyükbaş hayvanların fiyatı 7 ile 13 bin lira arasında değişirken, küçükbaşlar ise bin ile bin 500 lira arasında alıcı buluyor.

Pazar esnafı ise yoğunluğa rağmen istenilen satışı yapamadıklarını belirtti.

Bayrama saatler kala alıcıların pazara gelmeye başladığını ve yoğunluğun yaşandığını aktaran Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı İzzet Çiftçi, “Türkiye’nin en büyük hayvan pazarındayız. Malumunuz bayrama saatler kaldı. Bugün satışlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerçekten düne nazaran da beklemiyorduk bugün yoğun bir şekilde satışları mevcut. İnşallah tüketicimiz de satıcımızın da memnun olduğu bir kurban bayramı geçiririz. Bu yıl geçen yıla nazaran fiyatlarımız da her cebe uygun, her kesime uygun fiyatlar mevcuttur. Özellikle vatandaşlarımızın kurban kesmeye davet ediyoruz, hem ekonomimiz kazansın hem ülkemiz kalkınsın” diye konuştu.