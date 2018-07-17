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17 Temmuz 2018 17:33

HRÜ Besyo özel yetenek sınavı kılavuzu yayımlandı

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavı kılavuzu yayımlandı.

HRÜ Besyo özel yetenek sınavı kılavuzu yayımlandı

17 Temmuz 2018 17:33


Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, beden eğitimi ve spor öğretmenliği ve antrenörlük eğitimi programına 2018-2019 eğitim-öğretim yılında özel yetenek sınavı ile 2 bölüme toplamda 154 öğrenci alınacak.


Beden eğitimi ve spor yüksekokulu müdürü Doç. Dr. İsmail Gökhan, insan etkisine imkan vermeyen, kamera ve elektronik cihazlarla ölçülen, zaman ve sayısal verilere dayalı değerlendirme sistemleri tercih edilen yetenek sınavı şeffaflık ilkesi doğrultusunda, üniversitemiz yöneticilerince yakından takip edilmekte ve hiçbir olumsuzluğa meydan vermeden yapılmakta olduğunu söyledi.




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