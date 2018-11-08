HRÜ'de 6. Uluslararası GAP Mühendislik Kongresi başladı

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öncülüğünde ilki 2002 yılında gerçekleştirilen ve bu yıl altıncısı düzenlenen "6. Uluslararası Gap Mühendislik Kongresi", üniversitenin mühendislik fakültesinde başladı.

Osmanbey Kampüsü Mühendislik Fakültesi Kongre Salonunda başlayan programa, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Çiğdem, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kısa, üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, yurt içi ve yurt dışından panele iştirak eden öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Recep Çiğdem, programın düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, gelen misafirleri Şanlıurfa'da ve üniversitede ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirtti. Günümüzde teknoloji ürünlerini üretebilmek, pazar paylarını artırabilmek için uluslar ve firmaların ciddi anlamda rekabet içinde olduğunu dile getiren Rektör Çiğdem, “Bu durum mühendislerin nitelikli olmasını gerektirmektedir. Özellikle ülkemizde kaliteli eleman eksikliğinin farkında olan üniversitelerimiz bu açığı kapatmak için gayretler sarf ediyorlar. Araştırma ve geliştirme alanlarında kendilerini geliştiren Havelsan ve Aselsan gibi şirketlerimiz de kendilerini yenileyerek Türkiye'nin ihtiyacı olan dışarıdan ithal edilen mühendislik hizmetlerini, yerli üretimle değişimini sağlarlar. Bu bağlamda bu kongrenin ülkemiz teknolojisinin gelişimine büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Şanlıurfa'da düzenlenen gerek üniversitemiz gerekse ilimiz adına gurur verici olan kongrenin, çeşitli mühendislik dallarını içeren konularda çalışan yurtiçinden ve yurtdışından pek çok bilim insanını bir araya getirmek adına faydalı olduğunu belirten Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kısa ise “Yeni malzemeler, üretim yöntemleri, teknolojik ürünler büyük çoğunlukla yerli olduğu zaman, milletçe daha refah bir geleceğe kavuşacağımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla malzemesi, üretim yöntemi ve yazılımları ile özgün ve yerli ürünler elde edilmesi, ancak tüm mühendislik alanlarının Üniversitelerimizde ve bilhassa Ar-Ge merkezlerinde beraberce çalışması sonucu elde edilecek bilgi birikimi ile mümkün olacaktır. Kongrenin temel hedeflerinden biri bilim insanlarını bir araya getirerek, ortak çalışma gruplarının oluşmasına zemin hazırlamaktır. Yeni, çağdaş üretim yöntemleri ile üretilecek, teknolojisi yüksek ürünler, gelişmişlik seviyemizi daha ileriye götürecektir. Kongremizin Ülkemizi teknolojik manada ileriye götürecek olan bilgi birikimine katkısı olacağını düşünmekteyim” diye konuştu.

Bugün başlayan ve 3 gün boyunca çeşitli oturumlarla devam edecek olan kongre, 10 Kasım 2018 tarihinde sona erecek.