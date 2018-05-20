İftarda buluştuğu vatandaşlara hizmetleri anlattı

Ekinci, Federasyon üyelerine belediyenin çalışmalarını anlattı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şeyhanlılar Federasyonu üyeleriyle bir araya gelip belediyenin çalışmalarını anlattı. Eyüp Peygamber Caddesinde bulunan Şeyhanlılar Federasyonu binasına iftar sonrası yapılan ziyarete, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam ve bazı birim amirleri de eşlik etti. Ziyarette ilçede sürdürülen çalışmalar ve yapılacak olan projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Şeyhanlılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Ekinci, gelen talepleri de birinci ağızdan dinledi. Filistin’de yaşanan soykırım için Müslüman kardeşlerimize dua edilmesi çağrısında bulunan Ekinci,” Böyle bir federasyon, böyle büyük bir ailenin yaşadığımız topraklar ve yaşadığı çevre adına yapacağı çok işler vardır. Bu yapılacak işlere başta yerel yöneticiler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşların destek vermesi gerekiyor. Bizler bugüne kadar elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Bundan sonra da aynı şekilde desteklerimiz devam edecek. Sizleri bir arada bulmuşken bir diğer hususu da ifade etmek istiyorum. Mübarek Ramazan ayındayız. Ramazan’a girmeden Filistin’de, Gazze’de Müslüman kardeşlerimize yapılan soykırıma şahit olduk. 70’e yakın Müslüman şehit oldu, 3 bine yakın insanımız yaralandı. Bu kardeşlerimizin orada bulunma adına tek derdi Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs’ü korumaktır. Dolayısıyla bizler de bu şekilde bir araya geldiğimizde dua ettiğimizde bu duaların merkezine mağdur Müslümanları koyabilirsek, İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi anlamında ellerimizi açtığımızda ve onlarla ilgili ifadelerde bulunduğumuzda inanıyorum ki dualarımız Kabul olur” diye konuştu.