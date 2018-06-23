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23 Haziran 2018 16:27

İnşaat kalıplarını söken işçinin feci sonu

Şanlıurfa’da inşaatın tahta kalıplarını sökmeye çalışan işçi, 5.

İnşaat kalıplarını söken işçinin feci sonu

23 Haziran 2018 16:27

kattan yere çakılarak feci şekilde hayatını kaybetti.


Olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan Cuma Horoz (41), 5. kattaki tahta kalıplarını sökmeye çalışırken aşağı düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyan işçinin yakınları, inşaat alanına gelerek sinir krizi geçirdi. Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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