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21 Mayıs 2018 19:11

İzinden dönen uzman çavuş kazada öldü

Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında bir uzman çavuş hayatını kaybetti.

İzinden dönen uzman çavuş kazada öldü

21 Mayıs 2018 19:11


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 57. kilometresinde meydana geldi. İzinli olarak gittiği memleketi Isparta’nın Eğirdir ilçesinden görev yaptığı Şırnak’a giden Uzman Çavuş Mehmet Kayan’ın kullandığı 32 E 5443 plakalı otomobil, Murat Doğan’ın kullandığı 27 AAV 404 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Kayan, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayan’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kayan’ın cenazesini 20. Zırhlı Tugay Komutanı İsmail Hakkı Köseali’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda asker uğurladı. Askerlerin omuzlarında cenaze aracına konulan Kayan’ın naaşı, memleketi Isparta’nın Eğirdir ilçesine gönderildi.


Uzman Çavuş Kayan’ın görev yeri olan Şırnak 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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