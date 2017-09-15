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15 Eylül 2017 16:20

Karaköprü kırsalında asfalt çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü Kırsal mahallelerinde başlatılan asfalt çalışması devam ediyor.

Karaköprü kırsalında asfalt çalışmaları sürüyor

15 Eylül 2017 16:20

Sulamadan dolayı 3 mahallede zarar gören 7 kilometrelik yol asfaltlandı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan asfalt çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında 3 mahallede daha asfalt çalışması yapıldı. Tarla sulaması nedeniyle Karaköprü ilçesine bağlı Nazlı, Kavallı ve Yığınak mahallelerinde zarar gören yollar, bakım ve onarım çalışmaları yapılarak asfaltlandı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında 7 kilometrelik yol asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.




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