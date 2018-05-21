Kardeşlik sofrasında adres bu kez Bozova oldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kardeşlik sofrasına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaş katıldı. Burada bir konuşma yapan Çiftçi, "Ramazan ayı birliğin, kardeşliğin, bereketin doruğa çıktığı bir aydır. Rabbim hep böyle Müslümanlara arasında birliği daim kılsın, beraberliği, barışı ve huzuru daim kılsın. Şanlıurfa mübarek bir şehir, Şanlıurfa tarihin sıfır noktası ve Şanlıurfa’nın tüm ilçeleri kendine özgü güzellikler barındırıyor. Fırat’ın inci Bozova ilçemizi güzel bir yere taşımak için birçok çalışmalar yürütüyoruz. İlçemizin doğa güzelliği bakımından potansiyelini biliyor ve bunu turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Buna istinaden hep birlikte tüm kardeşlerimizle birlik ve beraber olmamız lazım. Bu kutsal günde dahil İslam coğrafyasında Kudüs’te Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü hep birlikte lanetlediğimizi buradan belirtmek istiyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

Bozovalıların Ramazan ayını kutlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise, "Ramazan birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın büyük güzellikleri beraberinde getirmektedir. Bunun yanında manevi duyguların da zirveye ulaştığı günlerdir. Hep birlikte bir birimize kardeşlik bağı ile bağlanmamız gerekmektedir" diye konuştu.