Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 19:59

Kayınbiraderlerini vurmaya çalışırken sokaktaki 7 kişiyi vurdu

Şanlıurfa’da tartıştığı kayınbiraderlerine ateş açan enişte, sokaktan geçen 7 kişiyi yaraladı.

Kayınbiraderlerini vurmaya çalışırken sokaktaki 7 kişiyi vurdu

25 Haziran 2018 19:59


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Ferhat Ç. eşiyle kavga etti. Olayı duyan kayınbiraderleri de şahsın evine gitti. Burada başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eline pompalı tüfeği alan Ferhat Ç., balkona çıkarak sokaktaki kayınbiraderlerine ateş açtı. Olayda sokaktan geçmekte olan 7 kişi saçmaların isabet etmesi ile yaralandı. Olay nedeniyle bölgeye polis ekipleri ile ambulanslar sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    43°C
  • Perşembe
    Sıcak
    43°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç